Поддержка клинических фармакологов в сложный экономический период

Экономический кризис в России если не вечен, то имеет тенденцию к пролонгации до второго пришествия Гиппократа. Потому всякий врач, как мама-папа-еда-айфон-зависимый субъект, нуждается в дополнительных источниках денег. Надеемся, данная публикация поможет сформулировать стартапы, ведущие к благосостоянию врачей, а конкретно клинических фармакологов, являющихся частыми гостями сайта. Стартап — некое пока эфемерное для медицины понятие, суть которого однако ясна. Придумайте новый вид деятельности, которая используя минимум ресурсов, оказалась бы востребованной быстро и полно, обеспечивая рост прибыли в уже поделённом секторе рынка. Есть и более грамотные определения. Различного рода подработки — это неотъемлемая часть жизни российского врача. Хорошего народ и на ставку прокормит, но на всех то ли ставок, то ли народа не хватает. Это отлично согласуется с известной пословицей на счёт спасения утопающего. И если большинство врачебных специальностей так или иначе получают сало-мясо от пациентов, то клинический фармаколог обделён этим конфетно-коньячным конвейером счастья. Постараюсь сформулировать основные причины: Клинический фармаколог, даже решая жизненно важные проблемы, пациента видит в своей жизни лишь пару раз. Вся польза, принесённая им пациенту, забывается и/или присваивается лечащим врачом. Клинический фармаколог нечасто общается непосредственно с пациентом, членами его родовой норы, ограничиваясь расшифровкой медицинских папирусов, допросом коллег и пациент (носитель мяса-сала) даже и не знает о том, кто ему помогал. Клинический фармаколог часто излишне объективен и далёк от пациента. Пациент не слышит от него на ежеутреннем обходе нытья про то, что у врача тоже много чего болит. Они не обсуждают вместе посадку огурцов, ловлю покемонов, причуды школьных учителей, пробки и не обмениваются прилипалами из «Диксию. Зачем же благодарить такого «сухого» человека? Консультант остаётся в жизни пациента внезапно пришедшим непонятным доктором, после которого: никто моментально не выздоравливает, лечащий врач не меняется, а часто происходят негативные перемены. Могут появиться капельницы, инъекции, потребоваться покупка дорогостоящих лекарств, и определённо будет больше анализов. Повторный визит клинического фармаколога рассматривается как покушение на финансовую независимость пациента. Хватит с него и «спасибо». За клиническим фармакологом не нужно бегать и умолять его о визите, в отличие от любого другого узкого специалиста в широком стационаре. Его приглашает без ведома пациента сам лечащий врач. Ну, раз лечащему нужно, пусть он и благодарит своего гостя… Может ли клинический фармаколог прибогатеть, подрабатывая в коммерческой клинике? Маловероятно. У пациента нет в голове такой жалобы, чтобы он сам понял, что идти следует к клиническому фармакологу. Парадоксально, но клинический фармаколог — это врач для врачей. Для врачей, которые никак не заинтересованы в увеличении роли клинического фармаколога в прямой работе с пациентом. Пневмонию должен лечить пульмонолог, а подагру ревматолог. Может клинический фармаколог заменить всех врачей, использующих лекарственные средства? Ну, так и зачем пациенту его кормить? Получается, что иначе как новыми видами деятельности данным докторам не заработать. Давайте подумаем, как это сделать быстро и эффективно, предложим рецепты стартапов для клинических фармакологов. Не печальтесь, что Вы не родились акушером-гинекологом или специалистом по гемодиализу, мы не дадим Вам пропасть! Идея 1. «Ваша уникальная аптечка» Клинический фармаколог осуществляет сбор информации о патологии риска для семьи (предприятия, детского лагеря, отеля), принимает во внимание эпидемиологические особенности, профвредности, сезонность, наличие домашних питомцев и формирует идеальный набор препаратов под конкретную локацию и людей с лучшим соотношением цена/качество. Особенно выгодно будет приглашать специалиста в стабильные стационарные коллективы (воинская часть, библиотека, музей). Однажды воспользовавшись услугами, руководство затем сможет приобретать лекарства по шаблону. В зависимости от уровня организации на этом можно однократно, но неплохо заработать. Разработать, по сути, профиль аптечки фирмы или конкретной семьи. Идея 2. «Порядок на прикроватном столике» Навести порядок в назначениях всех врачей, повстречавшихся пациенту за период долгой болезни. Люди старшего поколения обременены большим числом врачебных назначений. При высокой любви посещать поликлинику, средний житель города может получить 10-20 рекомендаций по приёму разных лекарств и БАДов в год. Заболевания хронические потребуют почти постоянного приёма препаратов. За десять лет прочной дружбы с поликлиникой можно утонуть в таблетках. Что реально происходит на дверью квартиры, как пациент понимает, чьи назначения важнее, в какое время дня что принимать — этого никто не знает. Сколько людей одновременно принимают «Тромбоасс», «Аспирин кардио», «Кардиомагнил» и ацетилсалициловую кислоту? Клинический фармаколог может прибыть непосредственно в очаг коллекционирования лекарств на тумбочке (на дом) и рассортировать всё, исходя из клиники, срока годности и здравого смысла. Такую услугу вполне можно оценить как консультацию врача-специалиста, а главное, она требуется великому множеству пожилых пациентов. Идея 3. «Секс, драгз энд рок-н-ролл» Активные руководители в современном мире, и не только мужчины, могут оказаться в круговороте энергетиков, витаминизированных продуктов, курения, алкоголя, стимуляторов потенции и прочего. Как разумно сочетать сверхактивную жизнь со здоровьем? Клинический фармаколог мог бы стать персональным дилером для топ-менеджера, чтобы предотвратить вред от указанных комбинаций или же составить комбинации, оптимально раскрывающие потенциал лидера. Ноотропы или медитация, адсорбенты или обволакивающие, крепительное или слабительное? Кто как не клинический фармаколог разложит по полочкам индукторы и ингибиторы цитохрома, объяснит клиенту соотношение вреда и пользы, минимизирует риск будущих спутников большого бизнеса — инфаркта, инсульта, алопеции и депрессии… Здесь уже можно говорить об окладе для врача, ставке при топ-менеджере, заработке на постоянной основе с круглосуточным мобильным доступом. Идея 4. «Доктор для чемпиона» Видели ли Вы когда-нибудь, как смешно выглядят схемы лекарственной поддержки в любительском бодибилдинге? Все эти странные рекомендации про глицин, дрожжи, альфа-липоевую кислоту, мельдоний… А ведь это рынок, рынок для высококлассных консультаций клинического фармаколога. Сколько ненужных витаминов и гормонов могут так и остаться в тёмных подвалах, если ваш персональный врач будет помогать вам «качаться». Фармако­бодибилдингология бесспорно будет востребована и прокормит специалиста. Можно охватить целый фитнес-комплекс, создать типовые схемы для безопасной поддержки сердечно-сосудистой, скелетно-мышечной систем, комбинации для ускорения восстановления спортивных травм. А если врач сможет овладеть секретами лечебного питания, то цена его консультации увеличится вдвое. Идея 5. «Мнимый больной» Ещё можно предложить свои услуги аптечной сети. Но нет, не подработать в салоне, ничего не продавать. Вместо этого приходить к конкурентам под видом очень грамотного пациента и тихим вкрадчивым голосом часами выносить мозг фармацевту, спрашивая о тех или иных особенностях препаратов, возможных альтернативах и нежелательных реакциях. Ничего не покупая, утомлять персонал, раздражать посетителей, создавать очередь, дойти наконец-то до степени незнания продавца и записать всё в жалобную книгу. Стоящим рядом покупателям по-доброму комментировать происходящее доказывая, что есть места, где разбираются в лекарствах, не то, что здесь. Существует небольшой риск быть побитым, но зато гибкий график работы, возможны командировки. Приведённые примеры показывают, что в профессии явно есть нераскрытый потенциал. Не ждите помощи от неблагодарных пациентов, предложите рынку свои новые идеи, и воздастся вам по трудам. Кто знает, будет ли наступающий 2017 год удачным для медработников? Задумайтесь о дополнительном источнике законного дохода уже сегодня, и Вам не придётся завидовать коллегам в Новом году! Упакуйте свою квалификацию в новую оболочку, приправьте парой удорожающих непонятных бизнес-слов и уменьшите уже наконец свою зависимость от еды и воды! Позвольте себе в наступающем году немного больше инноваций, например, новую банку зелёного горошка! В.В. Привольнев

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