Роль противовирусной профилактики в предотвращении ассоциированных с вирусом Эпштейн-Барр посттрансплантационных лимфопролиферативных заболеваний у пациентов после трансплантации солидных органов

Роль противовирусной профилактики в предотвращении посттрансплантационных лимфопролиферативных заболеваний остаётся дискутабельной у серонегативных по вирусу Эпштейн-Барр пациентов после трансплантации солидных органов, но которые получили донорский орган от серопозитивных доноров. Исследователи из Канады выполнили систематический обзор и мета-анализ. Два эксперта независимо друг от друга вычленяли данные из исследований после определения пригодности пациентов и оценки методологического качества каждого исследования. Всего было идентифицировано 31 исследование и включено в количественный синтез. Девять исследований было включено в прямое сравнение (всего 2366 участников) и 22 исследования — в непрямой анализ. Как оказалось, не было выявлено статистически достоверных различий в частоте возникновения ассоциированных с вирусом Эпштейн-Барр посттрансплантационных лимфопролиферативных заболеваний у пациентов после трансплантации солидных органов между пациентами, получавшими профилактику (ацикловир, валацикловир, ганцикловир, валганцикловир), и пациентами, не получавшими превентивно противовирусные препараты (9 исследований, отношение рисков 0,95, 95% ДИ 0,58-1,54). Не было также выявлено статистически достоверных различий между всеми типами трансплантированных органов, различными возрастными группами и применением противовирусных препаратов в качестве профилактики или упреждающей терапии. Не было обнаружено значимой гетерогенности в плане влияния противовирусной профилактики на частоту возникновения ассоциированных с вирусом Эпштейн-Барр посттрансплантационных лимфопролиферативных заболеваний. В заключении следует отметить, что применение противовирусных препаратов с профилактической целью у серонегативных по вирусу Эпштейн-Барр пациентов, относящихся к группе высокого риска, не влияет на частоту возникновения ассоциированных с вирусом Эпштейн-Барр посттрансплантационных лимфопролиферативных заболеваний после трансплантации солидных органов. AlDabbagh M.A., Gitman M.R., Kumar D., Humar A., Rotstein C., Husain S. The Role of Antiviral Prophylaxis for the Prevention of Epstein-Barr Virus-Associated Posttransplant Lymphoproliferative Disease in Solid Organ Transplant Recipients: A Systematic Review. Am J Transplant. 2016 Aug 22.

43 вирус Эпштейн-Барр, посттрансплантационные лимфопролиферативные заболевания, трансплантация солидных органов, противовирусная профилактика

