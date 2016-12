Какая комбинация более эффективна в лечении пациентов с тяжёлой внебольничной пневмонией: бета-лактам + макролид или бета-лактам + фторхинолон? Опубликовано: Среда, 21 декабря 2016 г. - 08:55 Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение У пациентов, госпитализированных в стационар с тяжёлой внебольничной пневмонией, обязательно рекомендуется добавление макролида или фторхинолона к β-лактамному антибиотику. Однако из-за ограниченного количества доказательств сказать, какая комбинация является предпочтительной, сложно. Учёные из Кореи выполнили мета-анализ, в ходе которого проводилось сравнение эффективности комбинированной терапии β-лактам + макролид и β-лактам + фторхинолон у пациентов с тяжёлой внебольничной пневмонией. Поиск исследований для включения в систематический обзор и мета-анализ проводился в базах данных MEDLINE, EMBASE, Кокрановском центральном регистре клинических исследований (Cochrane Central Register), Scopus и Web of Science. Всего были проанализированы данные 8 исследований. Общее число пациентов, получавших комбинацию β-лактам + макролид, составило 2273 человека, а β-лактам + фторхинолон — 1600 человек. Как оказалось, показатель общей летальности был ниже в группе β-лактам + макролид по сравнению с лечением β-лактамом и фторхинолоном (19,4% vs 26,8%), причём данное различие было статистически достоверным (отношение шансов 0,68; 95% ДИ 0,49-0,94, р=0,02). Длительность нахождения в стационаре была также меньше в группе β-лактам + макролид (среднее различие -3,05 дня; 95% ДИ от -6,01 до -0,09; р=0,04). В то же время не было выявлено статистически достоверных различий между двумя сравниваемыми группами в длительности нахождения пациентов в ОРИТ. Таким образом, результаты данного систематического обзора и мета-анализа продемонстрировали, что при назначении комбинированной терапии β-лактам + макролид у пациентов с тяжёлой внебольничной пневмонией отмечается снижение показателя общей летальности и длительности нахождения в стационаре по сравнению с комбинацией β-лактам + фторхинолон. Однако авторы подчеркивают, что на основании полученных результатов не следует делать строгие выводы из проанализированных исследований, поскольку достаточно высок риск ошибки и методологических ограничений. Lee J.H., Kim H.J., Kim Y.H. Is β-Lactam Plus Macrolide More Effective than β-Lactam Plus Fluoroquinolone among Patients with Severe Community-Acquired Pneumonia: a Systemic Review and Meta-Analysis. J Korean Med Sci. 2017; 32(1): 77-84.

124 тяжёлая внебольничная пневмония, комбинированная терапия, бета-лактам + макролид, бета-лактам + фторхинолон, летальность, длительность нахождения в стационаре

Вход Имя пользователя Пароль Запомнить меня

:: Регистрация ::