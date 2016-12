Новый антибиотик плазомицин эффективен при лечении острого пиелонефрита и осложнённых инфекций мочевыводящих путей Опубликовано: Понедельник, 19 декабря 2016 г. - 09:20 Тема: Антимикробные препараты Компания Achaogen Inc. проанонсировала, что её экспериментальный антибактериальный препарат плазомицин по результатам клинического исследования III фазы EPIC так же эффективен, как и меропенем, в лечении пациентов с осложнёнными инфекциями мочевыводящих путей и острым пиелонефритом. Поскольку осложнённые инфекции мочевыводящих путей всегда возникают на фоне сопутствующей патологии, при их лечении повышается риск неэффективности антибактериальной терапии. Острый пиелонефрит, как правило, возникает при восходящем инфицировании почки из мочевого пузыря. В отдельное клиническое исследование III фазы, которое называется CARE, включались пациенты с серьёзными инфекциями, вызванными устойчивыми к карбапенемам штаммами микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae. По результатам этого клинического исследования в группе лечения плазомицином была более низкая частота летальных исходов или развития серьёзных осложнений по сравнению с группой, в которой применялся колистин — один из немногих оставшихся антибиотиков, эффективных при лечении инфекций, вызванных карбапенеморезистентными штаммами Enterobacteriaceae spp. По мнению руководства компании Achaogen Inc., результаты двух исследований (EPIC и CARE) очень оптимистичны, и у врачей в самое ближайшее время могут появиться новые возможности терапии многих инфекций, вызванных полирезистентными грамотрицательными возбудителями, включая инфекции, вызванные нечувствительными к карбапенемам штаммами энтеробактерий. Сейчас компания ожидает рассмотрения заявки на одобрение препарата плазомицин Администрацией США по лекарственным средствам и продуктам питания (FDA) и Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA). Achaogen's Lead Antibiotic Succeeds in Two Key Studies Medscape

плазомицин, Achaogen Inc., карбапенеморезистентные штаммы Enterobacteriaceae spp.

