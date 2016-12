Тяжёлый острый средний отит и мастоидит у взрослых пациентов Опубликовано: Пятница, 09 декабря 2016 г. - 08:50 Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение В ходе исследования, выполненного в Финляндии, проводилась оценка клинической картины и микробиологических особенностей острого среднего отита (ОСО) и мастоидита (острого или латентного) у взрослых пациентов, госпитализированных в стационар. Исследователи ретроспективно изучали истории болезни всех взрослых пациентов (≥17 лет), которые были госпитализированы в специализированный центр за период с 2003 по 2012 гг. с диагнозом острый мастоидит или острый средний отит в случае отсутствия ответа на лечение в амбулаторных условиях. В анализ были включены данные 160 пациентов, из у 19% инфекция была вызвана S. pyogenes, у 14% — S. pneumonia и у 11% — P. aeruginosa. Наиболее частым диагнозом был ОСО (38%), острый мастоидит был установлен у 33% пациентов, у 18% был диагностирован латентный мастоидит и в 13% случаев — острый мастоидит на фоне хронического среднего отита. В отличие от других инфекций, P. aeruginosa (30%) и S. aureus (25%) были наиболее часто выделяемыми патогенами при остром мастоидите на фоне хронического среднего отита. Оторея (83%), перфорация барабанной перепонки (57%) и проблемы со слухом (83%) были наиболее характерны для инфекции, вызванной S. pyogenes. У пациентов с заболеванием, вызванном S. pneumoniae, отмечалась большая продолжительность госпитализации в стационар по сравнению с инфекциями, вызванными другими возбудителями (7 vs 4 дня). Оторея (94%) и заушные симптомы были наиболее характерны для инфекции, вызванной P. aeruginosa. Потеря слуха (67%) была наиболее характерна для ОСО, в то же время лихорадка (32%) и заушные симптомы была нехарактерны для ОСО. Лихорадка (44%) и болезненность в области сосцевидного отростка (65%) наиболее часто встречались при остром мастоидите. Пациенты с латентным мастоидитом наиболее часто подвергались мастоидэктомии (54%). Предшествующие проблемы со здоровьем, заушные симптомы, оторея (90%) и пост-инфекционные проблемы были наиболее характерны для острого мастоидита на фоне хронического среднего отита. Этиология ОСО у пациентов, госпитализированных с ОСО, была наиболее схожа с этиологией латентного мастоидита и острого мастоидита и отличалась от возбудителей, выделенных при остром мастоидите на фоне хронического среднего отита. Взрослые пациенты, госпитализированные с ОСО или острым мастоидитом, реже подвергались мастоидэктомии по сравнению с пациентами, госпитализированными по поводу латентного мастоидита или острым мастоидитом на фоне хронического среднего отита. Laulajainen Hongisto A., Jero J., Markkola A., Saat R., Aarnisalo A.A. Severe Acute Otitis Media and Acute Mastoiditis in Adults. J Int Adv Otol. 2016 Nov 28. doi: 10.5152/iao.2016.2620.

320 острый средний отит, острый мастоидит, латентный мастоидит, S. pyogenes, S. pneumoniae, P. aeruginosa

