Комбинация антимикробных препаратов против панрезистентных штаммов Acinetobacter baumannii Опубликовано: Понедельник, 05 декабря 2016 г. - 08:50 Тема: Антибиотикорезистентность В исследовании, проведённом в Бразилии, изучалась эффективность комбинации антибиотиков в отношении 20 клинических изолятов A. baumannii (7 штаммов были устойчивы к колистину, 13 — чувствительны к колистину) с различными механизмами резистентности. В ходе исследования оценивались клинические данные, лечение и летальность пациентов. Использовались следующие методы: определение МПК, ПЦР-диагностика и анализ белков наружной мембраны. Синергизм препаратов оценивался с помощью метода шахматной доски и исследования кинетики гибели бактерий. Клональность оценивалась в помощью электрофореза в пульсирующем геле. На основании клональности было проведено полное секвенирование генома шести штаммов A. baumannii. Все выделенные штаммы были резистентны к меропенему, рифампицину и фосфомицину. Наиболее часто выделяемыми карбапенемазами были OXA-23 и OXA-143. У четырёх изолятов была обнаружена потеря фрагмента 43kDa белков наружной мембраны. Чувствительные к колистину штаммы принадлежали к различным клонам, и в отношении них был продемонстрирован максимальный синергетический эффект при сочетании с фосфомицином-амикацином. Среди колистинорезистентных штаммов наиболее выраженный синергетический эффект отмечался при использовании комбинации колистин + рифампицин, в меньшей степени было активное сочетание колистина с ванкомицином. Все устойчивые к колистину штаммы были носителями гена blaOXA-23 и принадлежали к клону СС113. Клинические и демографиеские данные были доступны у 18 из 20 пациентов. Лечение получали 14 пациентов, из них восемь человек погибли во время лечения. Наиболее часто диагностировалась инфекция кровотока (13 из 14 пациентов). У семи пациентов назначался ванкомицин в сочетании с препаратом, активным в отношении A. baumannii, однако показатели летальности не отличались в этой группе. Синергетический эффект был сопоставимым для чувствительных к колистину штаммов различного клонального происхождения, у которых был идентичный механизм резистентности. В целом летальность на фоне лечения была высокой, и, несмотря на высокий синергизм in vitro с ванкомицином, смертность в группе комбинированной терапии с ванкомицином не отличалась по сравнению с группой, в которой препарат, активный в отношении A. baumannii, использовался без ванкомицина. Leite G.C., Oliveira M.S., Perdigão-Neto L.V., Rocha C.K., Guimarães T., Rizek C., Levin A.S., Costa S.F. Antimicrobial Combinations against Pan-Resistant Acinetobacter baumannii Isolates with Different Resistance Mechanisms. PLoS One. 2016 Mar 21;11(3):e0151270.

580 Acinetobacter baumannii, колистин, фосфомицин, рифампицин, амикацин, ванкомицин, панрезистентные штаммы A. baumannii, комбинированная терапия

Вход Имя пользователя Пароль Запомнить меня

:: Регистрация ::