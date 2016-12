Европейские рекомендации 2016 г. по терапии инфекции, вызванной Mycoplasma genitalium

В октябре 2016 г. в Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology были опубликованы рекомендации по терапии инфекции, вызванной Mycoplasma genitalium. Инфекция, вызванная M. genitalium, ответственна за 10-35% случаев развития негонококкового нехламидийного уретрита у мужчин. У женщин M. genitalium вызывает развитие цервицита и воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ). Передача M. genitalium осуществляется непосредственно через контакт слизистых оболочек. Часто инфекция протекает бессимптомно. У женщин наиболее частыми симптомами являются выделения из влагалища, дизурия или симптомы ВЗОМТ (боль в нижних отделах живота и болезненность при половом акте). У мужчин преобладает клиника уретрита, дизурические расстройства и выделения из уретры. Помимо наличия клинических признаков и симптомов, показанием для лабораторного обследования является отнесение к высокой группе риска по сексуальному поведению. Диагноз устанавливается только на основании положительного теста амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР-диагностика). Лечение инфекции, вызванной M. genitalium, показано при выделении данного патогена или на основании эпидемиологических данных. Применение доксициклина характеризуется низкой частотой излечения (30-40%), однако не приводит к росту резистентности M. genitalium к терациклинам. Частота клинического излечения при использовании азитромицина достигает 85-95% в случае, если инфекция вызвана штаммов M. genitalium, чувствительным к азитромицину. В ряде случаев более длительное применение антибиотиков приводит к более высокой частоте излечения. При неосложнённой инфекции, вызванной M. genitalium, целесообразно назначение азитромицина 500 мг внутрь в 1 день, затем 250 мг на 2-5 день, или джозамицин 500 мг 3 раза в день внутрь в течение 10 дней. Использование азитромицина 1 г однократно без последующего определения оценки излеченности на текущий момент является нецелесообразным из-за роста резистентности M. genitalium к макролидам и в последующем значимого снижения частоты достижения излеченности. В качестве препарата второй линии может использоваться моксифлоксацин в дозе 400 мг 1 раз в день внутрь в течение 7-10 дней. Для терапии третьей линии в случае персистирующей инфекции, вызванной M. genitalium после использования азитромицина и моксифлоксацина рекомендовано применение доксициклина 100 мг 2 раза в сутки внутрь в течение 14 дней (в этом случае частота излечения может достигать 30%). Пристинамицин 1 г 4 раза в сутки внутрь в течение 10 дней обеспечивает излечение в примерно 90% случаев. Осложнённая инфекция, вызванная M. genitalium (ВЗОМТ, эпидидимит) требует назначения моксифлоксацина 400 мг 1 раз в день в течение 14 дней. Jensen J.S., Cusini M., Gomberg M., Moi H. 2016 European guideline on Mycoplasma genitalium infections. Eur Acad Dermatol Venereol. 2016; 30(10):1650-1656.

