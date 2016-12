Парадокс ожирения у пациентов с внебольничной пневмонией: является ли воспаление потерянным звеном? Опубликовано: Среда, 02 ноября 2016 г. - 08:50 Тема: Новости медицины В целом ряде исследований были обнаружены положительные связи между показателем индекса массы тела (ИМТ) и клиническими исходами. Данный феномен был назван «парадокс выживаемости пациентов с ожирением» (или «парадокс ожирения»). Однако на настоящий момент остаётся неясным, само ли ожирение имеет защитное действие, или в данный процесс вовлечены различные вмешивающиеся факторы (конфаудинги). В проведённом в Швейцарии исследовании было проанализировано влияние массы тела на долговременную летальность в большой когорте пациентов с внебольничной пневмонией и изучено, будут ли различные эффекты ожирения, влияющие на патофизиологические механизмы воспаления, обуславливать различия в показателях летальности. Для реализации поставленных целей было проспективно (на протяжении 6 лет) отслежено 763 пациента с внебольничной пневмонией, которые ранее принимали участие в многоцентровом исследовании ProHOSP. Для оценки связи между ИМТ и летальностью и с уровнями нескольких биомаркеров воспаления были рассчитаны 3 регрессионные модели, скоррегированные по тяжести: Индекс тяжести пневмонии (Pneumonia severity index — PSI), полностью скоррегированная модель по PSI, возрасту, полу, метаболическим факторам, сердечно-сосудистым заболеваниям и другим сопутствующим заболеваниям и полностью скоррегированная модель по уровням биомаркеров. В когорте из 763 пациентов летальность по всем причинам за 6-летний период наблюдения была статистически достоверно ниже в группе пациентов с ожирением (ИМТ >30 кг/м²) по сравнению с пациентами с нормальной массой тела (ИМТ 18,5-25 кг/м²) со скоррегированным по тяжести отношением рисков 0,641 (95% ДИ 0,462-0,889). Не было обнаружено связи между увеличенным ИМТ и уровнем С-реактивного белка, прокальцитонина или количеством лейкоцитов, однако ИМТ >30 кг/м² приводил к более высокому уровню проадреномедуллина. Таким образом, за 6-летний период последующего наблюдения было установлено, что ожирение приводит к более низкой частоте летальности по всем причинам у пациентов с внебольничной пневмонией, что подтверждает «парадокс ожирения» у данной популяции больных. В то же время различия в патофизиологических механизмах воспаления не могут объяснить данные факты. Braun N., Hoess C., Kutz A., Christ-Crain M., Thomann R., Henzen C., Zimmerli W., Mueller B., Schuetz P. Obesity paradox in patients with community-acquired pneumonia: Is inflammation the missing link? Nutrition. 2016 Aug 9. pii: S0899-9007(16)30159-9.

888 внебольничная пневмония, ожирение, парадокс ожирения, выживаемость, индекс массы тела, ИМТ

Вход Имя пользователя Пароль Запомнить меня

:: Регистрация ::