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ISSN 1684-4386 Входит в Перечень ведущих научных журналов и изданий ВАК Минобразования России, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.
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КМАХ 2015; 17(4) полнотекстовые статьи
Размещены полнотекстовые статьи Том 17, № 3 и Том 17, № 4 журнала (в формате PDF)
Полнотекстовые статьи журнала «Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия» размещаются на сайте спустя 12 месяцев после выхода печатной версии.
КМАХ 2015; 17(4) новый номер
Вышел в печати номер (Том 17, № 4) журнала. Вы можете ознакомиться с кратким содержанием статей.
Болезни и возбудители
- Роль герпесвирусов и пневмоцист в этиологии инфекционных заболеваний у детей с иммуносупрессией различной природы
П.А. Савинков, Т.Н. Рыбалкина, Н.В. Каражас, М.Н. Корниенко, М.Ю. Калугина, Е.В. Русакова, И.А. Солдатова, Д.С. Пчёлкина, Т.В. Крупенио, И.Е. Цирульникова, О.В. Силина
Антимикробные препараты
История диагностики, лечения и профилактики инфекций
Опыт работы
- Генотипический анализ нозокомиальных штаммов Acinetobacter baumannii
А.П. Соломенный, Н.А. Зубарева, А.Е. Гончаров
- Использование антисинегнойной вакцины для профилактики и лечения госпитальных инфекций у пациентов с тяжёлой ожоговой травмой
В.А. Багин, Ю.Ю. Трофимова, В.А. Руднов, А.А. Голубкова, А.А. Савицкий, И.А. Коробко, В.И. Вейн
- Участие микробиоты кишечника человека в процессах хронического системного воспаления
Д.А. Каштанова, Л.В. Егшатян, О.Н. Ткачёва
- Роль условно-патогенных микроорганизмов в этиологии хронического эндометрита у женщин репродуктивного возраста
В.В. Муравьёва, Т.В. Припутневич, О.В. Якушевская, Г.Е. Чернуха, Л.А. Марченко, А.С. Анкирская, Л.А. Любасовская, А.Р. Мелкумян
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