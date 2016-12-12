 Читайте в следующих номерах:
  • Осложнённые внебольничные ИМП у взрослых пациентов в России
  • Методы MALDI-TOF масс-спектрометрии и количественной ПЦР
  • Карбапенемы в многопрофильном стационаре: клинические аспекты
  • Динамика антимикробной резистентности H. influenzae в России
  • Цефдиторен

КМАХ

ISSN 1684-4386

Входит в Перечень ведущих научных журналов и изданий ВАК Минобразования России, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.

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КМАХ 2015; 17(4)   полнотекстовые статьи

Размещены полнотекстовые статьи Том 17, № 3 и Том 17, № 4 журнала (в формате PDF)

Полнотекстовые статьи журнала «Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия» размещаются на сайте спустя 12 месяцев после выхода печатной версии.


КМАХ 2015; 17(4)   новый номер

Вышел в печати номер (Том 17, № 4) журнала. Вы можете ознакомиться с кратким содержанием статей.

Болезни и возбудители

Антимикробные препараты

История диагностики, лечения и профилактики инфекций

Опыт работы

ANTIBIOTIC.ru
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Дата последнего изменения: 12.12.2016